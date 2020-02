Συρία: Αντάρτες που στηρίζει η Τουρκία ανακατέλαβαν τη Σαρακέμπ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters - ΦΩΤΟ: AFP

Στη Σαρακέμπ διασταυρώνονται δυο βασικοί οδικοί άξονες. Η πόλη θεωρείται νευραλγικό σημείο.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης δίνουν έμφαση στην είδηση που προβάλλουν με πλάνα που εικονίζουν με τουρκικά τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού καθώς προωθούνται προς τη Σαρακέμπ.

Σε ομιλία του χθες ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία έχει καταρτίσει σχέδιο για να διώξει τον συριακό στρατό από τις περιοχές γύρω από τα τουρκικά παρατηρητήρια στην Ιντλίμπ και έδωσε διορία στις συριακές δυνάμεις να αποσυρθούν «ως το τέλος του μήνα».

Η Τουρκία διατηρεί 12 στρατιωτικά παρατηρητήρια στη «ζώνη αποκλιμάκωσης» που συμφώνησε να ιδρυθεί με τη Ρωσία και το Ιράν το 2018.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι άλλοι δυο τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε αεροπορική επίθεση στην Ιντλίμπ.

Ρωσική αντιπροσωπεία έφτασε χθες στην Άγκυρα για συνομιλίες με την τουρκική πλευρά για την Ιντλίμπ. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα. Πρόκειται για τον τρίτο γύρο επαφών Ρωσίας - Τουρκίας με στόχο την εκτόνωση της έντασης.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου τόνισε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία που μετέβη στην Άγκυρα κατόπιν πρότασης του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν είναι σε επίπεδο αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών και αποτελείται από στρατιωτικούς και στελέχη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

«Αυτή τη στιγμή η προσδοκία μας είναι να υπάρξει μόνιμη διακοπή των επιθέσεων στο Ιντλίμπ. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν χωρίς συμφωνία για εκεχειρία» είπε ο κ. Τσαβούσογλου.

Turkish-backed militants advance towards #Saraqib amid new advance in east #Idlibhttps://t.co/pdXyvlClgV#Syria