Συρία: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στον νότο της χώρας

Στην επαρχία Σουέιντα πραγματοποιούνται διαδηλώσεις από τα μέσα Αυγούστου, τότε που η κυβέρνηση ήρε τις επιδοτήσεις για τα καύσιμα, επηρεάζοντας τη ζωή ενός πληθυσμού που έχει δοκιμαστεί ήδη από 12 χρόνια πολέμου.

Στη Μπόσρα, στην επαρχία Ντεράα, προπύργιο της ειρηνικής εξέγερσης του 2011 που εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων, δεκάδες κάτοικοι φώναζαν συνθήματα κατά του προέδρου Μπασάρ αλ-'Ασαντ.

Protest in Raqqa in support of As Suwayda today. According to local activists, the SDF demanded that the crowd raise the SDF flag as a condition to allow protestors to raise the revolutionary flags. People rejected carrying the SDF flag and decided to march without any flags. pic.twitter.com/dG1ebjDYTP