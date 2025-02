Συρία: Δεκαπέντε νεκροί από έκρηξη αυτοκινήτου παγιδευμένου με εκρηκτικά

Όλοι ήταν εργάτες γης, διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση.

Προς το παρόν δεν έχει αναληφθεί η ευθύνη για την επίθεση.

?????? A devastating car bomb explosion close to Manbij, Syria, claimed the lives of 14 women and one man, all of whom were agricultural workers, and resulted in injuries to 15 others. https://t.co/cYVtlEWEue