Συρία: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Μάνμπιτζ

Οι εχθροπραξίες στην περιοχή έχουν κλιμακωθεί μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, με τις υποστηριζόμενες από την Τουρκία δυνάμεις του Συριακού Εθνικού Στρατού (SNA) να καταλαμβάνουν τη Μάνμπιτζ, η ο οποία μέχρι πρότινος βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

Οι υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) – οι οποίες υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος στον πόλεμο κατά των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους – ανακοίνωσαν σήμερα ότι πέρασαν στην αντεπίθεση με στόχο να ανακτήσουν τον έλεγχο σε περίχωρα της Μάνμπιτζ.

This afternoon, a car bomb exploded in the center of Manbij, in the eastern suburbs of Aleppo, Syria.

