Συρία: Εκατοντάδες χριστιανοί διαδήλωσαν στη Δαμασκό μετά την πυρπόληση χριστουγεννιάτικου ελάτου - ΒΙΝΤΕΟ

«Απαιτούμε τα δικαιώματα των χριστιανών», φώναζαν διαδηλωτές, που έκαναν πορεία σε δρόμους της συριακής πρωτεύουσας κατευθυνόμενοι στην έδρα του ορθόδοξου πατριαρχείου, στη συνοικία Μπαμπ Σαρκί.

Βγαίνοντας στους δρόμους αυθόρμητα σε διάφορες συνοικίες, συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν τη δυσφορία και την ανησυχία τους, δυο εβδομάδες και πλέον αφού πήρε την εξουσία συμμαχία ένοπλων οργανώσεων ανατρέποντας τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Damascus, Syria: Protests spread to Sahnaya where people rally in support of Christians of Suqaylabiyah and against anti-Christian attacks.

Ο πρώην πρόεδρος αυτοπροβαλλόταν ως εγγυητής των δικαιωμάτων και προστάτης των μειονοτήτων στη χώρα με κατά πλειονότητα σουνιτικό πληθυσμό.

«Κατεβήκαμε στους δρόμους διότι υπάρχει πολύς σεχταρισμός, αδικία σε βάρος των χριστιανών με προκάλυψη πως πρόκειται για ‘μεμονωμένα περιστατικά’», είπε ο Ζορζ στο AFP. «Αν δεν μας αφήσουν να ασκούμε τη χριστιανική πίστη μας στη χώρα μας, όπως γινόταν, τότε δεν έχουμε πλέον θέση εδώ», πρόσθεσε.

An Islamist group of foreign fighters affiliated with the HTS have set a Christmas tree on fire in Al-Sqailbiyyah in the Hama province of Syria.

The Christmas tree was put up just a day earlier by the Christians in the region

