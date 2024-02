Συρία: Εκρήξεις στα νότια προάστια της Δαμασκού

Σύμφωνα με το φιλοϊρανικό, λιβανέζικο κανάλι Al Mayadeen, ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη στη συνοικία Σαγέντα Ζαϊνάμπ της συριακής πρωτεύουσας. Σε αυτήν την περιοχή, στα νότια προάστια, διατηρούν υπόγειες βάσεις οι υποστηριζόμενες από το Ιράν δυνάμεις.

Breaking News: Israeli aircraft targeted Iranian sites in the #Damascus countryside, the capital of Syria. pic.twitter.com/gSoLvD48Jz