Συρία: Ένας διαδηλωτής και ένας αστυνομικός σκοτώθηκαν εν μέσω οργισμένων κινητοποιήσεων

Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της πόλης Σουέιντα, προτού εξαγριωμένοι διαδηλωτές εισβάλουν στο κτίριο του κυβερνείου, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την προστασία του, άνοιξαν πυρ για να τους διαλύσουν, πρόσθεσε η ΜΚΟ, που εδρεύει στη Βρετανία και διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πηγών στη Συρία.

"Τουλάχιστον ένας διαδηλωτής και ένας αστυνομικός σκοτώθηκαν", δήλωσε ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ράμι Άμπντελ Ραχμάν.

Όπως δήλωσε, οι διαδηλωτές επίσης "έσκισαν μια μεγάλη φωτογραφία του Προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ που κρεμόταν στην πρόσοψη" του κτιρίου.

Το τοπικό ειδησεογραφικό δίκτυο Suwayda 24 επιβεβαίωσε τους δύο θανάτους, προσθέτοντας ότι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το ίδιο δίκτυο μετέδωσε εικόνες που δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να φωνάζουν "Ο λαός θέλει την πτώση του καθεστώτος" μπροστά από τα γραφεία του κυβερνήτη.

