Συρία: Ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αντιμετωπίσει ισραηλινή επίθεση με πυραύλους κοντά στη Δαμασκό

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-Sputnik

«Η αντιαεροπορική άμυνα μπόρεσε να καταρρίψει τους περισσότερους εχθρικούς πυραύλους πριν πλήξουν τους στόχους τους», πάντα κατά το SANA.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στη Δαμασκό άκουσαν πολλές ισχυρές εκρήξεις γύρω στη 01:15 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας].

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζονται εκρήξεις στον νυχτερινό ουρανό μετά την ενεργοποίηση των συστοιχιών της αντιαεροπορικής άμυνας.

Syrian news agency SANA reports on the destruction of most missiles by air defense systems of the SAR.

