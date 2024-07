Συρία: Επιχειρηματίας που συνδέεται με τον πρόεδρο Άσαντ σκοτώθηκε σε επιδρομή ισραηλινού drone

«Ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Μπαρά αλ Κάτερζι στην περιοχή Σαμπούρα, κοντά στη Δαμασκό, σκοτώνοντας τον ίδιο και εκείνον που τον συνόδευε», αναφέρει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ότι ο επιχειρηματίας συνδέεται με το «Μέτωπο για την Απελευθέρωση του Γκολάν» που δημιουργήθηκε από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και διεξάγει επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ από τη νότια Συρία.

#BREAKING: It is now confirmed that the #Israeli Air Force has successfully eliminated a businessman close to #Syrian Dictator, Bashar al-Assad. The businessman, Bara al-Qaterji, helped #Hezbollah terrorist organization to transfer weapons from #Syria to #Lebanon. A Hermes-450… pic.twitter.com/PMARRPNkIj