Συρία: Η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για την αναχαίτιση «ισραηλινής επίθεσης» - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

«Η αντιαεροπορική άμυνά μας (...) αναχαίτισε τους περισσότερους» από τους ισραηλινούς πυραύλους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το πρακτορείο δεν αναφέρθηκε σε θύματα ή ζημιές.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι ισραηλινοί πύραυλοι «είχαν στόχους αποθήκες όπλων και στρατιωτικές θέσεις της Χεζμπολάχ του Λιβάνου στην περιοχή Κάρα, στα περίχωρα της Δαμασκού, και νοτιοδυτικά της Χομς».

Ούτε η μη κυβερνητική οργάνωση αυτή, η οποία έχει έδρα τη Βρετανία, έκανε λόγο για θύματα.

Syria: Sources claim that Israeli airstrikes hit the 'Qara' village in Syria’s Qalamoun mountains.

This deadly strike on #Syria has affected several domestic flights in that region.#Israel#Lebanon#Airstrikepic.twitter.com/mMfOf3lNUk