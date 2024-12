Συρία: Η στιγμή που απελευθερώνονται εκατοντάδες κρατούμενοι από τις υπόγειες φυλακές Σεντνάγια - ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας απαθανατίζει τη σκηνή με το τηλέφωνό του: ένοπλοι άνδρες σπάνε τις κλειδαριές των κελιών της Σεντνάγια, της συριακής φυλακής που ήταν επί χρόνια τόπος κακοποιήσεων και εγκλημάτων του καθεστώτος Μπασάρ αλ Άσαντ.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά βγαίνουν καταβεβλημένοι, διστακτικά, δυσκολευόμενοι να πιστέψουν ότι ο πρόεδρος Άσαντ πράγματι ανετράπη. «Είστε ελεύθεροι άνθρωποι, βγείτε έξω! Τελείωσε, ο Μπασάρ έφυγε, τον τσακίσαμε», ακούγεται στο κινητό ο άντρας να φωνάζει, λίγες ώρες μετά την είσοδο των ανταρτών στη Δαμασκό και τη διαφυγή στη Ρωσία του Μπασάρ αλ Άσαντ.

The images coming out Sednaya Prison should haunt us for ages to come, thousands trapped beneath layers of structures, never seeing the light of day. Detainees held without charge in solitary confinement, left to rot. This is the "Human Slaughterhouse" of Syria. pic.twitter.com/Q6ghSIxv49 — Rami Jarrah (@RamiJarrah) December 8, 2024

Δεκάδες άντρες, σκελετωμένες σιλουέτες ανθρώπων, ορισμένοι κουβαλώντας συγκρατούμενούς τους επειδή είναι πολύ αδύναμοι για να περπατήσουν μόνοι, βγαίνουν από το κελί.

Κανένα έπιπλο δεν φαίνεται, μόνο μερικές λεπτές κουβέρτες πεταμένες στο πάτωμα. Και τοίχοι φαγωμένοι από την υγρασία και τη βρωμιά.

«Τι συνέβη;»Το ερώτημα επιστρέφει στα χείλη των ελεύθερων πλέον κρατουμένων.

Μόλις ανετράπη ο Άσαντ, οι αντάρτες όρμησαν προς τις φυλακές.

Στη Σεντνάγια, γύρω στα 30 χλμ από τη Δαμασκό, η απελευθέρωση των κρατουμένων δείχνει να είναι πιο δύσκολη.

Specialized White Helmets teams are continuing search in Sednaya Prison, notorious for holding thousands of detainees and being one of the world’s most horrendous prisons. They are looking for hidden doors or undiscovered basements reportedly connected to the facility, which… pic.twitter.com/WkZffAzm1M — The White Helmets (@SyriaCivilDef) December 9, 2024

Η ομάδα διάσωσης Λευκά Κράνη λέει ότι αναζητά «κρυμμένα υπόγεια κελιά» αυτής της ζοφερής φυλακής. Μέχρι στιγμής οι αναζητήσεις δεν έχουν αποτέλεσμα. Και τα μέλη της ομάδας Λευκά Κράνη γκρεμίζουν τοίχους και γωνίες από χθες Κυριακή με βαριοπούλες ή με σιδερένιες ράβδους στην προσπάθεια να εντοπίσουν τα κρυμμένα κελιά

«Υπάρχουν εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες, κρατούμενοι που κρατούνται δύο ή τρεις ορόφους κάτω από τη γη, πίσω από ηλεκτρονικές κλειδαριές και σφραγισμένες πόρτες», τόνισε ο Τσαρλς Λίστερ του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής.

Σε μια άλλη πτέρυγα, τα κελιά των γυναικών. Μπροστά στην πόρτα ενός από αυτά περιμένει ένα παιδί, χαμένο. Ίσως δεν έχει δει ποτέ αυτόν τον διάδρομο, πίσω από την πόρτα.

«Φοβάμαι», ουρλιάζουν πολλές γυναίκες διαδοχικά, εμφανώς φοβισμένες στην ιδέα ότι θα παγιδευτούν ή θα δεχθούν επιθέσεις από τους ένοπλους που τριγυρνούν σε διαδρόμους.

«Ανετράπη, μπορείτε να φύγετε», επιμένουν εκείνοι που ήρθαν για να τους απελευθερώσουν.

?? 'Human Slaughterhouse': Assad’s torture center Sednaya ?? Sednaya prison consists of underground levels where hundreds of people are trapped in their cells ?? Efforts are ongoing 'to rescue prisoners who nearly suffocated due to poor ventilation at the prison' ?? Anadolu… pic.twitter.com/NSRsLx3bo1 — Anadolu English (@anadoluagency) December 9, 2024

Από την έναρξη της «επανάστασης» το 2011, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει στις φυλακές, κυρίως λόγω βασανιστηρίων, υπολόγισε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2022.

Την ίδια στιγμή, το Παρατηρητήριο ανέφερε ότι περίπου 30.000 άνθρωποι κρατούνταν στη Σεντνάγια, εκ των οποίων μόνο 6.000 έχουν απελευθερωθεί.

Η Διεθνής Αμνηστία, από την πλευρά της, έχει καταγράψει χιλιάδες εκτελέσεις και καταγγέλλει «μια πραγματική πολιτική εξόντωσης» στη Σεντνάγια, μιλώντας για ένα «ανθρωποσφαγείο».

Στους δρόμους της πρωτεύουσας σήμερα οι κρατούμενοι βγαίνουν κατά κύματα. Διακρίνονται από μακριά γιατί εξακολουθούν να φέρουν σημάδια αυτού που έκανε τη Σεντνάγια την πιο διαβόητη φυλακή στη Συρία: βασανιστήρια, αρρώστιες και πάνω από όλα πείνα.

Κάποιοι δεν μπορούν να αρθρώσουν λέξη. Ούτε καν το όνομα ή τον τόπο τους. Άλλοι μιλούν σαν χαμένοι, σημαδεμένοι από βασανιστήρια.

Κάποιοι ήταν εκεί για λίγο. Άλλοι είχαν εξαφανιστεί από την εποχή του Χαφέζ αλ Άσαντ.

Μέσα στο χάος, λίγοι ξέρουν πού να πάνε, ποιον να αναζητήσουν.

Saidnaya prison is filled with hidden cells dug into the ground and concrete. Rescuers have been knocking through walls looking for missing prisoners all day. This is the moment some thought they heard a voice behind a wall in one of these hidden cells. Pandemonium.#Syria#Assadpic.twitter.com/TOaODOpZhV — Gareth Browne (@BrowneGareth) December 8, 2024

Η Αϊντα Τάχερ, 65 ετών, εξακολουθεί να ψάχνει τον αδερφό της που συνελήφθη το 2012. Είπε ότι «έτρεξε στους δρόμους σαν τρελή» στον δρόμο προς τη Σεντνάγια: «Αλλά ανακάλυψα ότι κάποιοι κρατούμενοι ήταν ακόμα στα υπόγεια, υπάρχουν τρία ή τέσσερα υπόγεια» και «είπαν ότι οι πόρτες δεν ανοίγουν γιατί δεν έχουν τους σωστούς κωδικούς».

«Έχουμε καταπιεστεί αρκετό καιρό, θέλουμε τα παιδιά μας να γυρίσουν», λέει θυμωμένη

Διαδικτυακά, οικογένειες αναρτούν ασπρόμαυρες φωτογραφίες νεαρών ανδρών ή διαδηλωτών κάτω από τις σημαίες της «επανάστασης» που άκμασε στις επαναστατικές επαρχίες το 2011. Ρωτούν αν έχει δει κανείς αυτούς τους άνδρες. Αν ήταν στη Σεντνάγια.

Ή αν είναι πραγματικά νεκροί, στα 14 χρόνια του χάους στη Συρία, χωρίς καμία ελπίδα να τους δουν να ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια στη γωνία του δρόμου, αδυνατισμένοι αλλά ζωντανοί.