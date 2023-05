Συρία: Ισραηλινά πλήγματα έθεσαν εκτός λειτουργίας το αεροδρόμιο στο Χαλέπι - Ένας νεκρός και 7 τραυματίες - BINTEO

«Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δυο πολίτες», συνέχισε η πηγή, κάνοντας λόγο στο SANA για «υλικές ζημιές» και προσθέτοντας πως το αεροδρόμιο στο Χαλέπι –το δεύτερο μεγαλύτερο στη Συρία– τέθηκε «εκτός υπηρεσίας».

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη χώρα, έκανε λόγο για «εκρήξεις (...) στον τομέα του διεθνούς αεροδρομίου στο Χαλέπι και του στρατιωτικού αεροδρομίου της Νάιραμπ στην επαρχία του Χαλεπιού (...) που προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη πυρομαχικών».

Syrian State Television reported that Israel launched an attack on the outskirts of Aleppo, which led to the death of one servicemen and injured seven others.

