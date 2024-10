Συρία: Ισραηλινά πλήγματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη Χομς

Το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει κατά περίπτωση τα πλήγματα στη Συρία, αλλά έχει τονίσει επανειλημμένως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν – το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ – να ενισχύσει την παρουσία του στη χώρα.

#BREAKING: #Israel Air Force is now carrying-out airstrikes against multiple #IRGC & #Syrian military targets in #Damascus, #Hama & #Homs in #Syria. Command & control centers, weapon & ammunition storage sites & air-defence sites are now being targeted by the #Israeli fighters.… pic.twitter.com/lEgDo8GEec