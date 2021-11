Συρία: Ισραηλινή επιδρομή στη Χομς - Δύο νεκροί και επτά τραυματίες

Με πληροφορίες από Reuters

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κανένα σχόλιο από πλευράς Ισραήλ, αναφέρει το mega.

Αφότου ξέσπασε το 2011 ο πόλεμος στη Συρία, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα, με λιγοστές εξαιρέσεις από αέρος, εναντίον θέσεων των δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης και συμμάχων τους, ιρανικών και φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, ιδίως της σιιτικής ένοπλης παράταξης Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός σπανίως αναγνωρίζει δημόσια πως διεξάγει επιχειρήσεις στη Συρία· επιβεβαίωσε πάντως νωρίτερα φέτος πως έπληξε τουλάχιστον 50 στόχους στην εμπόλεμη χώρα την περασμένη χρονιά. Οι αρχές του Ισραήλ διαμηνύουν συχνά πως δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του εβραϊκού κράτους, να στήσει προγεφύρωμα στη συριακή επικράτεια.

?BREAKING: The official Syrian news agency SANA reports that the air defense systems were deployed against hostile targets in the skies over Homs, Syria

The missiles, Israeli, arrived from Lebanon ????

- Yediot News pic.twitter.com/X0fv3iopEa