Συρία: Κούρδοι πετούν πατάτες στα αμερικανικά στρατεύματα που αποχωρούν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-DPA

Κουρδικές πηγές είπαν πως η φάλαγγα κατευθύνεται στη βόρεια ιρακινή επαρχία Ντοχούκ μέσω του μεθοριακού περάσματος Σαχέλα.

Η Τουρκία εξαπέλυσε στις 9 Οκτωβρίου μια μεγάλη επιχείρηση στο βορειοανατολική Συρία εναντίον της πολιτοφυλακής των Κούρδων της Συρίας Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG).

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή, εγκαταλείποντας τους Κούρδους της Συρίας που ήταν συμπολεμιστές του στον πόλεμο κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Οι ΗΠΑ είχαν βασισθεί στις YPG στη μάχη τους εναντίον των τζιχαντιστών στη Συρία.

#Kurdish residents in the city of Qamishli block the path of the American forces withdrawing from northern #Syria and throw tomatoes at them following President Trump's order for the #US soldiers to retreat from the region - ANHA pic.twitter.com/PB513uC8ft