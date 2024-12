Συρία: «Κύμα επιστροφής» προσφύγων στη Δαμασκό - ΒΙΝΤΕΟ

Συρία: Η στιγμή που απελευθερώνονται εκατοντάδες κρατούμενοι από τις υπόγειες φυλακές Σεντνάγια

Στα βίντεο από το Anadolu και άλλες πηγές φαίνονται χιλιάδες αυτοκίνητα μέσα στη νύχτα να έχουν προκαλέσει μποτιλιάρισμα στους δρόμους που οδηγούν στην πρωτεύουσα.

After 61 years, the Baathist regime falls, marking a new chapter in Syria's history. Syrians flock to Damascus for a fresh start, with roads jammed as the capital becomes a symbol of hope and change. #news #Syria #Traffic #jammed #capital #Damascus pic.twitter.com/OeACbllImC

Συρία: Αποκαλύφθηκαν τα πολυτελή, μυστικά τούνελ των Άσαντ κάτω από τα παλάτια - ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλος είναι ο αριθμός των Σύρων που επιστρέφουν και από την Τουρκία στην πατρίδα τους, αναφέρει το TRT.

Στα συνοριακά περάσματα επικρατεί συνωστισμός, ενώ χρειάστηκε να δημιουργηθεί από τις τουρκικές Αρχές ένα νέο σημείο ελέγχου για να διαχειριστούν τις ροές.

Thousands of Syrians are returning to the country after the fall of the Assad regime

Turkish television channel TRT Haber has released drone footage showing major traffic jams on roads leading to Damascus. Many people are abandoning their cars and continuing their journey to the… pic.twitter.com/TjXdZyoOSl