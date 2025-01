Συρία: Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στις συνοικίες των αλαουιτών στη πόλη Χομς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχοι της επιχείρησης είναι «εγκληματίες πολέμου και πρόσωπα που ενέχονται σε εγκλήματα, που αρνήθηκαν να καταθέσουν τα όπλα τους και να καταγραφούν στα κέντρα καταγραφής και ένταξης, επίσης «φυγάδες, κρυμμένα οπλοστάσια...».

Από την πτώση του καθεστώτος Ασαντ και την ανάληψη της εξουσίας από την ηγεσία των ανταρτικών δυνάμεων στην Δαμασκό, η μεταβατική κυβέρνηση καταγράφει τους κληρωτούς και τους πρώην στρατιώτες και τους ζητά να παραδώσουν τα όπλα τους.

«Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους κατοίκους των συνοικιών Γουάντι αλ-Νταχάμπ και Ακράμα (...) να παραμείνουν στα σπίτια τους και να συνεργασθούν πλήρως με τις δυνάμεις μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

#MiddleEast: According to #Syria's state news agency SANA, a senior official in the military operations administration stated that confirmed intelligence received weeks ago indicates the presence of remnants of #Assad militias in the city of #Homs.https://t.co/MiITpZvWzt