Συρία: Μετά την εισβολή των ανταρτών ο πρωθυπουργός δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί με την «ηγεσία» που θα επιλέξει ο λαός

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), που ηγείται της επίθεσης των ανταρτών οι οποίοι διείσδυσαν στη συριακή πρωτεύουσα, κάλεσε τους μαχητές του να μην πλησιάσουν τους δημόσιους θεσμούς στη Δαμασκό, οι οποίοι παραμένουν υπό τον έλεγχο του πρώην πρωθυπουργού μέχρι να υπάρξει «επίσημη μεταβίβαση» της εξουσίας.

Αιφνιδιάζοντας την εξουσία του Μπασάρ αλ-Άσαντ και τη διεθνή κοινότητα, η HTS και άλλες ανταρτικές οργανώσεις εξαπέλυσαν στις 27 Νοεμβρίου μεγάλη επίθεση που τους επέτρεψε μέσα σε μόλις μερικές ημέρες να πάρουν τον έλεγχο μητροπόλεων, αρχικά του Χαλεπιού (βόρεια) και μετά της Χάμα και της Χομς στην κεντρική Συρία.

Οι επαρχίες ανατολικά και νότια, κυρίως η Ντεράα, κοιτίδα της «επανάστασης» του 2011, έπεσαν στα χέρια των ανταρτών όταν τοπικοί μαχητές πήραν τον έλεγχο στο πεδίο, μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του καθεστώτος.

Οι ανταρτικές οργανώσεις, που μπήκαν στη Δαμασκό, ανακοίνωσαν τη «φυγή» του «τυράννου» Μπασάρ αλ-Άσαντ, κάλεσαν τους Σύρους, που είναι εξόριστοι στο εξωτερικό, να επιστρέψουν σε μια «ελεύθερη Συρία» και κήρυξαν τη «Δαμασκό ελεύθερη από την τυραννία».

«Έπειτα από 50 χρόνια καταπίεσης υπό την εξουσία του (κόμματος) Μπάαθ και 13 χρόνια εγκλημάτων, τυραννίας και (αναγκαστικών) εκτοπισμών, (...) ανακοινώνουμε σήμερα το τέλος αυτής της σκοτεινής περιόδου και την αρχή μιας νέας εποχής για τη Συρία», αναφέρουν μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν από το συνασπισμό των ανταρτών μέσω του Telegram.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Άσαντ, στην εξουσία εδώ και 24 χρόνια, «εγκατέλειψε τη Συρία μέσω του αεροδρομίου της Δαμασκού πριν αποχωρήσουν από αυτό τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας».

Ο επικεφαλής της συριακής κυβέρνησης στη Δαμασκό, ο Μοχάμεντ αλ-Τζαλάλι, δήλωσε έτοιμος να συνεργασθεί με τους νέους ηγέτες.

«Η χώρα αυτή μπορεί να είναι μια φυσιολογική χώρα, οικοδομώντας καλές σχέσεις με τους γείτονές της και με τον κόσμο (...) όμως αυτό το ζήτημα θα αποφασισθεί από την οποιαδήποτε ηγεσία επιλέξει ο συριακός λαός και είμαστε έτοιμοι να συνεργασθούμε και να της προσφέρουμε κάθε διευκόλυνση», δήλωσε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο λογαριασμό του στο Facebook.

