Νέα ισραηλινή επίθεση σε αεροδρόμιο της Συρίας - Δαμασκός: Καταρρίψαμε πολλούς πυραύλους

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Ωστόσο «τέσσερις πύραυλοι έπληξαν στην περιοχή η οποία ήταν ο στόχος» της επιδρομής, πρόσθεσε η πηγή, αναφέροντας «μόνο υλικές ζημιές».

Η επίθεση στην κεντρική επαρχία Χομς εξαπολύθηκε περί τις 22:00 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], διευκρίνισε η πηγή. Αρχικά, το SANA είχε μεταδώσει πληροφορίες για μια «επίθεση» χωρίς να κατονομάσει κάποιον υπεύθυνο για αυτή.

Breaking: Missile attacks on Syria’s T4 Airbase

ISWNews Analysis Group: Minutes ago the T4 Airbase in the Homs province was targeted by airstrikes.

Syrian air defense system have intercepted some of the missiles. It’s likely that Israel is behind the attack. pic.twitter.com/JraclFrsjd