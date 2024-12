Συρία: Νεκρό από αμερικανικά πυρά ηγετικό στέλεχος του ISIS

Δείτε την ανάρτηση:

On Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T

Ο Γιουσίφ, γνωστός και ως Μαχμούντς, ήταν ένας από τους ηγέτες του Ισλαμικού Κράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες μαζί του σκοτώθηκε και ένας στενός συνεργάτης του. Σύμφωνα με τις αμερικανικές δυνάμεις η επίθεση έγινε σε περιοχή που στο παρελθόν ελέγχονταν από το συριακό καθεστώς και τις ρωσικές δυνάμεις, πριν την πτώση του Άσαντ.

US forces have killed ISIS leader Abu Yusif, also known as Mahmud, in an airstrike in eastern Syria.

Centcom says another ISIS operative was also killed in the strike as part of efforts to prevent ISIS from reconstituting.#ISIS#USAirstrike#Syriapic.twitter.com/vl0mytCcoN