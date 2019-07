Συρία: Νεκροί 18 άμαχοι από βομβαρδισμό στην Ιντλίμπ - Ανάμεσά τους φωτοειδησεογράφος

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ντιάμπ σκοτώθηκε «ενώ κατέγραφε τον αεροπορικό βομβαρδισμό της πόλης του, της Χαν Σεϊχούν, το πρωί», πρόσθεσε η οργάνωση αυτή, η οποία έκανε λόγο για «τρία ρωσικά αεροπορικά πλήγματα». Ο διευθυντής της οργάνωσης, ο Ράιντ Σάλεχ, έκανε λόγο για μια «μεγάλη απώλεια για μας», αφού ο Ντιάμπ ήταν ένας από τους εθελοντές της.

Anas al-Dyab, a photographer and videographer in his early 20s, was a member of the White Helmets rescue group who also contributed to AFP https://t.co/sA2nJ9TbR8