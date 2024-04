Συρία: Νεκρός διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης από ισραηλινά πλήγματα στη Δαμασκό

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών είναι και ο Ρεζά Ζαχεντί, ηγετικό στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης.

Σύμφωνα με τον ιρανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Nournews, ο πρεσβευτής του Ιράν Χοσεΐν Ακμπαρί και η οικογένειά του δεν τραυματίστηκαν.

Το Παρατηρητήριο έκανε λόγο για συνολικά οκτώ νεκρούς από ισραηλινούς πυραύλους που κατέστρεψαν «ένα παράρτημα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό», ενώ το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, μετέδωσε ότι σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι «από το ισραηλινό πλήγμα στο κτίριο του ιρανικού προξενείου».

Νωρίτερα, άλλο ιρανικό πρακτορείο, το SNN, μετέδωσε ότι μεταξύ των στόχων ήταν και κατοικία του Ιρανού πρεσβευτή.

Φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν ένα κατεστραμμένο κτίριο από το οποίο δεν έχουν απομείνει παρά μόνο ερείπια. Σε μικρή απόσταση, έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες άνδρες ενώ διακρίνεται στην περιοχή και ένα ασθενοφόρο.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού που ρωτήθηκε για το θέμα απάντησε: «Δεν σχολιάζουμε αναφορές ξένων μέσων ενημέρωσης».

Watch: Airstrikes target a building near the Iranian embassy in Syria’s capital Damascus. Syrian state media says that Syrian air defenses intercepted “hostile targets” in the vicinity of the capital.#Iran#Syria

