Συρία: Ο νέος πρωθυπουργός υπόσχεται «σταθερότητα» και «ηρεμία»

Συρία: Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Μοχάμεντ αλ Μπασίρ

«Ήρθε η ώρα γι αυτόν τον λαό να χαρεί τη σταθερότητα και την ηρεμία, να λάβει φροντίδα και να γνωρίζει ότι η κυβέρνησή του είναι εδώ για να του παράσχει τις υπηρεσίες που χρειάζεται», δήλωσε ο Μπασίρ, ο οποίος διορίστηκε στη θέση αυτή από τους ισλαμιστές αντάρτες που ανέτρεψαν την εξουσία του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

