Συρία: Οι αντάρτες κατέλαβαν τη Δαμασκό - Θρίλερ με το αεροπλάνο που φέρεται να μετέφερε τον Άσαντ - Χάθηκε από τα ραντάρ

Ο Άσαντ αναχώρησε αεροπορικώς από τη Δαμασκό προς άγνωστο προορισμό νωρίτερα σήμερα, είπαν στο Ρόιτερς δύο υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του στρατού, ενώ οι αντάρτες δήλωσαν ότι μπήκαν στην πρωτεύουσα χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για ανάπτυξη του στρατού.

BREAKING: Syrian rebel forces say they have captured the capital Damascus and ousted Syrian President Bashar al-Assad's regime, Reuters reports.

