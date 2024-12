Συρία: Οι αντάρτες κατέλαβαν τη Χάμα

Αντάρτες «έχουν εισέλθει σε πολλές συνοικίες της πόλης Χάμα και οδομαχίες διεξάγονται εκεί με δυνάμεις του καθεστώτος», τόνισε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο συριακός στρατός παραδέχτηκε ότι έχασε τον έλεγχο της πόλης λέγοντας πως δυνάμεις του έχουν «ανασυνταχθεί» έξω από τη Χάμα. «Τις τελευταίες ώρες (...), τρομοκρατικές ομάδες μπόρεσαν να διαπεράσουν πολλά μέτωπα στην πόλη και να εισέλθουν σε αυτήν», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, ο επικεφαλής των ανταρτών, ο Χάσαν Αμπντούλ Γάνι, έγραψε στο Χ ότι οι αντάρτες κατέλαβαν τη φυλακή της Χάμα και απελευθέρωσαν εκατοντάδες κρατούμενους.

Το Παρατηρητήριο ανέφερε «σκληρές» μάχες σήμερα το πρωί μεταξύ ανταρτών υπό την ηγεσία των εξτρεμιστών ισλαμιστών του HTS και του συριακού στρατού, ο οποίος είχε στείλει ενισχύσεις στην πόλη.

Οι αντάρτες κατάφεραν να περικυκλώσουν σχεδόν ολοκληρωτικά την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας χθες το βράδυ, έπειτα από την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσαν πριν από μια εβδομάδα, που οδήγησε να καταλάβουν το Χαλέπι.

Οι συριακές δυνάμεις με την υποστήριξη ρωσικών αεροπορικών επιδρομών προσπαθούσαν να αποτρέψουν μια νέα νίκη των τζιχαντιστών και να ανακόψουν την προέλασή τους.

Σε απόσταση 210 χλμ από τη Δαμασκό, η Χάμα βρίσκεται στον δρόμο που ενώνει το Χαλέπι με την πρωτεύουσα και η κατάληψή της θα ανοίξει τον δρόμο στους αντάρτες για να προωθηθούν στη Χομς, μια πόλη που χρησιμεύει ως σταυροδρόμι καθώς συνδέει τις πιο πολυπληθείς επαρχίες της Συρίας.

