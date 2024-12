Συρία: Οι αντάρτες μπήκαν στη Δαμασκό - Λένε ότι ο Άσαντ «τράπηκε σε φυγή»

Η Δαμασκός είναι πλέον ελεύθερη από τα δεσμά του Μπασάρ αλ Άσαντ, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι αντάρτες που εισήλθαν στην πρωτεύουσα, υποδηλώνοντας ουσιαστικά την ανατροπή του καθεστώτος.

Διαμηνύοντας πως ο «τύραννος» Άσαντ τράπηκε σε φυγή, κάλεσαν τους εκτοπισμένους στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην «ελεύθερη Συρία». Η εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), η οποία ηγείται συμμαχίας ανταρτών στη Συρία, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της εισήλθαν στη Δαμασκό.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ φέρεται να εγκατέλειψε τη χώρα. Δύο ανώτεροι αξιωματικοί των συριακών ενόπλων δυνάμεων δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως ο πρόεδρος Άσαντ επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο το οποίο αναχώρησε προς άγνωστο προορισμό.

Syrian rebels advanced toward Damascus as front lines collapsed across the country, posing an existential threat to President Bashar al-Assad's 24-year rule https://t.co/QeRoYnY35Npic.twitter.com/Cyvcw240cY — Reuters (@Reuters) December 8, 2024

Νωρίτερα, στρατιώτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας εγκατέλειψαν το αεροδρόμιο της συριακής πρωτεύουσας, όπως έγινε γνωστό από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά διατηρεί ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, ανέφερε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να αποσυρθούν από το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού.

Syrian President Bashar al-Assad has left the capital Damascus on a plane, Reuters reported, as rebels entered the city and residents reported heavy gunfire. https://t.co/RhaDElzUfX — Bloomberg (@business) December 8, 2024

«Οι δυνάμεις μας έχουν αρχίσει να εισέρχονται στη Δαμασκό», γνωστοποίησε τα ξημερώματα μέσω Telegram η ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ αλ Ταχρίρ. Παράλληλα ανέφερε ότι μαχητές της κατέλαβαν τη φυλακή Σεντνάγια στα περίχωρα της πρωτεύουσας, απελευθερώνοντας τους κρατούμενους. «Γιορτάζουμε μαζί με τον συριακό λαό την είδηση της απελευθέρωσης των κρατουμένων μας από τα δεσμά τους και την ανακοίνωση του τέλους της εποχής της αδικίας στη φυλακή Σεντνάγια», συμπληρώνει.

Damascus The Republican Guard leaves the Al-Maliki area in Damascus pic.twitter.com/SuXtI2rTRv — Ghassan (@2022Way) December 8, 2024

«Οι πόρτες της φυλακής Σεντνάγια, γνωστής ως “ανθρώπινο σφαγείο”, άνοιξαν για χιλιάδες κρατούμενους», επιβεβαίωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), στους κόλπους της οποίας κυριαρχεί ο πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία, και άλλες ομάδες ανταρτών εξαπέλυσαν την προηγούμενη εβδομάδα επιθέσεις εναντίον του συριακού στρατού, καταλαμβάνοντας γρήγορα δεκάδες κοινότητες και στρατηγικής σημασίας πόλεις, περικυκλώνοντας σταδιακά την πρωτεύουσα προτού εξαπολύσουν την τελική επίθεσή τους.

Ο πρωθυπουργός δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί για την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας

Ο σύρος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Γάζι αλ Τζαλάλι δήλωσε σήμερα ότι παραμένει στο σπίτι του και είναι έτοιμος να συνεργαστεί για την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας, μετά τη φυγή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και την είσοδο των ανταρτών στην πρωτεύουσα Δαμασκό.

«Αυτή η χώρα μπορεί να είναι μια κανονική χώρα, οικοδομώντας καλές σχέσεις με τους γείτονές της και με όλον τον κόσμο (…) αλλά αυτό το ζήτημα θα είναι ευθύνη οποιασδήποτε ηγεσίας επιλέξει ο συριακός λαός και είμαστε έτοιμοι για συνεργασία μαζί της», λέει μεταξύ άλλων ο Μοχάμεντ Γάζι αλ Τζαλάλι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανέβασε στο Facebook.

Ο επικεφαλής του συνασπισμού των ανταρτών καλεί τους μαχητές του να μην πλησιάσουν τους δημόσιους θεσμούς στη Δαμασκό

Ο επικεφαλής της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, ο οποίος ηγείται της επίθεσης των ανταρτών που διείσδυσαν στη συριακή πρωτεύουσα, κάλεσε σήμερα τους μαχητές του να μην πλησιάσουν τους δημόσιους θεσμούς στη Δαμασκό, οι οποίοι παραμένουν υπό τον έλεγχο του πρώην πρωθυπουργού μέχρι να υπάρξει «επίσημη μεταβίβαση της εξουσίας».

Supreme Commander-in-Chief of Hayat Tahrir al-Sham and Emir of Idlib, Abu Muhammad al-Jolani, says that his men took over Homs pic.twitter.com/BmExkBG2RZ — Tyrannical Manager (@tyrannicalmgr) December 7, 2024

«Προς όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις στην πόλη της Δαμασκού, απαγορεύεται πλήρως να πλησιάσετε τους δημόσιους θεσμούς, οι οποίοι θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο του πρώην πρωθυπουργού μέχρι την επίσημη μεταβίβαση της εξουσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζαουλάνι, ο οποίος άρχισε να χρησιμοποιεί το αληθινό του όνομα, Άχμεντ αλ-Σάρα. «Απαγορεύονται επίσης οι πυροβολισμοί στον αέρα», πρόσθεσε στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω του καναλιού του συνασπισμού των ανταρτών στο Telegram.

