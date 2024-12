Συρία: Οι αντάρτες μπήκαν στη Χομς και περικυκλώνουν τη Δαμασκό - Γκρέμισαν άγαλμα του πατέρα του Άσαντ

#Syrian rebels are clashing with Assad regime troops in the northern areas of #Homs .

Γκρέμισαν άγαλμα του πατέρα Άσαντ στα προάστια της Δαμασκού

Διαδηλωτές έριξαν το Σάββατο ένα άγαλμα του εκλιπόντος πατέρα του προέδρου της Συρίας στην κεντρική πλατεία του προαστίου Τζερμάνα, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Δαμασκού, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και ακτιβιστές στο πρακτορείο Reuters.

Ένα άλλο άγαλμα του Χαφέζ, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Συρίας από το 1971 έως το θάνατό του το 2000, κατεδαφίστηκε την Παρασκευή στην πόλη Χάμα.

Η ομάδα ζήτησε την πτώση του κ. Άσαντ και κατευθύνθηκε προς τα κυβερνητικά κτίρια στην αυστηρά αστυνομοκρατούμενη περιοχή της πόλης.

Ένας μάρτυρας δήλωσε ότι είδε δεκάδες διαδηλωτές να γκρεμίζουν το άγαλμα σε μια κεντρική πλατεία της Τζαραμάνα, η οποία φέρει το όνομα του πρώην προέδρου. Ένας άλλος μάρτυρας είπε ότι το άγαλμα είχε διαλυθεί όταν πήγε στην πλατεία αργότερα. Βιντεοσκοπημένο υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και επαληθεύτηκε από το AFP έδειχνε νεαρούς άνδρες να ανατρέπουν το άγαλμα και να φωνάζουν συνθήματα κατά του Άσαντ.

In the heart of Damascus, in the Jaramana neighborhood, the statue of Hafez al-Assad has been toppled.

