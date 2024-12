Συρία: Οι κάτοικοι της Χομς τρέπονται σε μαζική φυγή μετά την προέλαση των τζιχαντιστών – «Την πόλη πλακώνει ο φόβος»

Νότια του Χαλεπιού, του δεύτερου κυριότερου αστικά κέντρου της Συρίας, η Χάμα επιβλέπει τον δρόμο προς τη Χομς, περίπου σαράντα χιλιόμετρα, και της Δαμασκού, δυο μεγαλουπόλεων που παραμένουν στα χέρια της κυβέρνησης.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για επανειλημμένα αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Αρ Ραστάν, γέφυρας στρατηγικής σημασίας στον οδικό άξονα Χάμα-Χομς, στο πλαίσιο της προσπάθειας να επιβραδυνθεί η προέλαση των αντικαθεστωτικών.

BREAKING:

Panic is spreading in Syria’s 3rd-largest city after the rebels captured the 4th-largest city Hama just a 30 minute drive north of Homs.

People are fleeing south to Damascus. pic.twitter.com/f8umZDjBMg