Συρία: Προελαύνουν οι αντάρτες, με στόχο την «ανατροπή του καθεστώτος» - ΒΙΝΤΕΟ

O αρχηγός της HTS, Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, δήλωσε ότι «στόχος» της επιχείρησης των ανταρτών είναι «η ανατροπή του καθεστώτος» του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ενώ ο διοικητής των ανταρτών Χασάν Αμπντούλ Γκάνι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε σήμερα, παρότρυνε τους ανώτατους αξιωματούχους του συριακού στρατού να λιποτακτήσουν.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε σήμερα το μεσημέρι ότι δυνάμεις του συριακού καθεστώτος αποσύρθηκαν από τη Χομς. Ωστόσο, το συριακό υπουργείο Άμυνας διέψευσε την πληροφορία αυτή.

«Σύροι στρατιώτες αποσύρθηκαν από την πόλη Χομς προς τα περίχωρά της», δήλωσε ο Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν, διευθυντής του Παρατηρητηρίου. Το συριακό υπουργείο Άμυνας το διέψευσε αμέσως λέγοντας ότι «οι πληροφορίες (...) που αφορούν την απόσυρση του στρατού από τη Χομς» είναι «ψευδείς».

#Syria: Druze rebels are tearing down portraits of #Assad in the city of #Suwayda.

It should be clear now that the "protector of minorities" was as much despised by those same minorities as he was by the Sunni majority. pic.twitter.com/7MAMyQ4Kbr