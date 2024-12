Συρία: Πρώτη δημόσια εμφάνιση του ηγέτη των τζιχαντιστών στο Χαλέπι - ΒΙΝΤΕΟ

Αντάρτες με αιχμή του δόρατος τζιχαντιστές, που έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας έφοδο στη βόρεια Συρία από την περασμένη Τετάρτη, βρίσκονται πλέον «προ των πυλών» της Χάμας, του τέταρτου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της χώρας, πολλοί κάτοικοι της οποίας τράπηκαν σε φυγή, ανέφερε χθες το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ ο συριακός στρατός ανακοίνωσε πως έστειλε ενισχύσεις.

Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ με διάταγμα του σήμερα αποφάσισε να αυξήσει κατά 50% τις αμοιβές επαγγελματιών στρατιωτικών. Το κρατικό συριακό πρακτορείο SANA δημοσίευσε το κείμενο του διατάγματος. Η απόφαση του Σύρου προέδρου δεν αφορά εφέδρους ή απόστρατους.

Abu Mohammad al-Julani, the leader of Hayat Tahrir al-Sham (HTS), is filmed in Aleppo in eastern Syria following its takeover by Turkish-backed HTS-led factions. pic.twitter.com/8NQsFGVTll