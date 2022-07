Συρία: Πρώτη επίσκεψη του 'Ασαντ στην επαρχία του Χαλεπίου από την έναρξη της σύγκρουσης

Η πόλη του Χαλεπίου, που ήταν η οικονομική πρωτεύουσα της Συρίας πριν από το 2011, έγινε το πεδίο σφοδρών μαχών μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων από την μια πλευρά και των φατριών ανταρτών και της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος από την άλλη μεταξύ του 2012 και της ανακατάληψής της από τις κυβερνητικές δυνάμεις το 2016.

Syrian ???? dictator Bashar Al Assad visited the heavily damaged northern province of Aleppo on Friday, his first trip in 11 years of war https://t.co/pUjB44d2kzhttps://t.co/ganVshsdoIpic.twitter.com/MM912JruiB