Συρία: Σειρά ισραηλινών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών θέσεων - ΒΙΝΤΕΟ

Οι στόχοι των νυχτερινών πληγμάτων ήταν, μεταξύ άλλων, «αποθήκες με εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας και πυρομαχικά» τα οποία ανήκουν στον συριακό στρατό στις παράκτιες επαρχίες Λαττάκεια και Ταρτούς, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

You know, the same entity that’s committing a genocide in Gaza right now. pic.twitter.com/lkaFz6GdsI

While they’re celebrating a ‘free Syria,’ Israel is invading southern Syrian lands.

Η μη κυβερνητική οργάνωση, που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στο εσωτερικό της Συρίας, ανακοίνωσε επίσης ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα στη νότια Συρία, με στόχο την Ταλ αλ Χάρα κοντά στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν, καθώς και εναντίον στρατιωτικών θέσεων στην Ίζραα στην επαρχία Ντεράα.

Άλλα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα κατέστρεψαν αποθήκες με «αντιαρματικά όπλα» στην περιοχή Κάλαμουν, στην περιφέρεια της Δαμασκού, σημείωσε το Παρατηρητήριο.

Από την έναρξη του εμφυλίου στη Συρία, το 2011, το Ισραήλ διεξάγει τακτικά επιδρομές στη χώρα με στόχο κυρίως τον συριακό στρατό και υποστηριζόμενες από το Ιράν ένοπλες ομάδες.

Την Κυριακή το Ισραήλ, στοχοθέτησε, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, ένα συγκρότημα στη Δαμασκό όπου στεγάζονταν υπηρεσίες ασφαλείας.

Η ΜΚΟ ανέφερε επίσης ότι εξαπολύθηκαν ισραηλινά πλήγματα εναντίον άλλων στόχων, κυρίως στρατιωτικών θέσεων και αποθηκών όπλων κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Μαζέ, στην περιφέρεια της Δαμασκού.

Την Κυριακή το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «βομβάρδισε πρώην στρατιωτικές θέσεις» στην επαρχία Κουνέιτρα, στη νοτιοδυτική Συρία.

Εξάλλου ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους σημεία παρατήρησης του συριακού στρατού στην περιοχή του όρους Ερμών, πιο βόρεια, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

?? Breaking: Last night Israel ???? destroyed all of Syria's ???? remaining chemical weapons, missiles, air-defense systems, and air force, including Iranian military positions.

Tens of billion dollars of Iranian investment went down the drain. pic.twitter.com/tM7Mdpcbon