Συρία: Σφοδρές μάχες στην Ιντλίμπ - Σχεδόν 70 νεκροί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Σήμερα το πρωί, πυκνός καπνός κάλυπτε τον ουρανό της περιοχής Μααρέτ αλ Νουμάν, ενώ αεροσκάφη που πετούσαν εκεί βομβάρδισαν θέσεις οργανώσεων τζιχαντιστών και ανταρτών, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Two days of clashes between regime forces and armed groups in Syria’s last major opposition bastion have killed nearly 70 on both sides, a war monitoring group says.https://t.co/unqXERxuwj