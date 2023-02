Συρία: Σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ ηγετικό στέλεχος του ISIS

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Στρατιωτικής Διοίκησης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom), η επιχείρηση αυτή έγινε με ελικόπτερο, το βράδυ της Πέμπτης. Από την «έκρηξη στον στόχο» τραυματίστηκαν τέσσερις στρατιώτες και ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος εργασίας. Ο «στόχος», ο Χάμζα αλ Χόμσι, σκοτώθηκε.

Δεν διευκρινίστηκε ποιον ρόλο έπαιζε ο Χόμσι στο Ισλαμικό Κράτος.

Οι τέσσερις στρατιώτες μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο Ιράκ.

Syria US Says ISIS Commander Killed, Troops Wounded in NE Syria Raid https://t.co/aj6zVzKXZr#Aawsat#Syria