Συρία: Στον έλεγχο των τζιχαντιστών το μισό Χαλέπι, έκλεισε το αεροδρόμιο

Οι συριακές αρχές έκλεισαν το αεροδρόμιο στο Χαλέπι και ακύρωσαν όλες τις πτήσεις, δήλωσε πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στις ένοπλες δυνάμεις.

Οι συριακές ένοπλες δυνάμεις έκλεισαν βασικούς δρόμους προς και από το Χαλέπι, καθώς μονάδες του διατάχθηκαν να προχωρήσουν σε «ασφαλή απόσυρση» από συνοικίες που υπερφαλάγγισαν με ταχύτητα τζιχαντιστές και αντάρτες που έχουν συμμαχήσει μαζί τους, δήλωσαν τρεις πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

