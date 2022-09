Συρία: Στους 94 οι νεκροί από τη βύθιση σκάφους με μετανάστες κοντά στην Ταρτούς

Το σκάφος αυτό στο οποίο επέβαιναν μετανάστες είχε αποπλεύσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα από τον Λίβανο.

Οι συριακές αρχές άρχισαν να εντοπίζουν πτώματα στη θάλασσα στα ανοικτά της Ταρτούς την Πέμπτη το βράδυ. Το υπουργείο Μεταφορών της Συρίας είχε ανακοινώσει επικαλούμενο επιζώντες ότι το πλοιάριο είχε αποπλεύσει από τη Μίνιεχ στον βόρειο Λίβανο την Πέμπτη με 120 ως 150 επιβαίνοντες και προορισμό την Ευρώπη.

Ongoing emergency operations of @SYRedCrescent in #Tartous for the sinking boat on the Syrian-Lebanese border, by taking cases to the hospital in Tartous and transporting bodies. pic.twitter.com/ccwBymaB3Z