Συρία: Συγκλονίζει ο πατέρας που κάνει τους ήχους των επιδρομών παιχνίδι για την κόρη του

ΠΗΓΗ: ant1news

Προς το παρόν, η οικογένεια μένει σε φιλικό σπίτι στην πόλη Σαρμάδα, η οποία περικυκλώνεται από βομβαρδισμούς.

Στην προσπάθειά του να προστατέψει το μόλις τριών χρόνων παιδί του, ο πατέρας αυτός έκανε τους ήχους των επιδρομών παιχνίδι.

Κάθε φορά που ακούγεται μία βόμβα, προσποιείται ότι είναι παιχνίδι ή πυροτέχνημα.

«Ένα παιδί δεν καταλαβαίνει τον πόλεμο», δήλωσε ο πατέρας στο Sky News και συμπλήρωσε πως «αποφάσισε να προστατέψει το παιδί του από την ψυχολογική κατάρρευση, ώστε να μην αποκτήσει φοβίες».

Το βίντεο με το παιχνίδι του πατέρα με την κόρη του έχει γίνει viral.

Most children would cry out in fear if they heard falling bombs.

But Abdullah Al-Mohammad in Syria, has taught his three-year-old daughter Salwa to laugh at them rather than fear them.

More on their story here: https://t.co/A39GFn9ty1pic.twitter.com/XvfxnjFpEF