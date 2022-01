Συρία: Συγκρούσεις κοντά στη φυλακή Γκουαϊράν, όπου έγινε η επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) υπό την ηγεσία των Κούρδων, οι οποίες πρωτοστατούν στην καταπολέμηση του ΙΚ στη Συρία, είχαν δηλώσει την Τετάρτη ότι ανέκτησαν τον έλεγχο της φυλακής, έπειτα από έξι ημέρες σφοδρών μαχών.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που διαθέτει πολύ μεγάλο δίκτυο πηγών στη Συρία, έκανε λόγο σήμερα για "συγκρούσεις κοντά στη φυλακή μεταξύ των SDF και των κουρδικών Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) από τη μια πλευρά, και μελών του ΙΚ από την άλλη" οι οποίοι κρύβονταν στις γειτονιές που είναι δίπλα στη φυλακή.

