Συρία: Τουλάχιστον 16 νεκροί σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ

Από την έναρξη του πολέμου στη Συρία, το 2011, το Ισραήλ εξαπολύει σποραδικά πλήγματα εναντίον του στρατού του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ και των φιλοϊρανικών οργανώσεων που τον στηρίζουν. Το Ιράν, στενός σύμμαχος του Άσαντ, έχει αναπτύξει «στρατιωτικούς συμβούλους» στη χώρα.

«Κατά την επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος στο Χαλέπι την περασμένη νύχτα, ο Σαΐντ Αμπιάρ, ένας από τους συμβούλους του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης στη Συρία, έπεσε μάρτυρας» μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Σύμφωνα με το OSDH, τα πλήγματα είχαν ως στόχο ένα εργοστάσιο όπου έχουν τη βάση τους φιλοϊρανικές οργανώσεις. Από την επίθεση αυτή «προκλήθηκαν ισχυρές εκρήξεις» και σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι, «Σύροι και ξένοι», πρόσθεσε η οργάνωση που εδρεύει στη Βρετανία.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 12 νεκρούς.

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι «μετά τα μεσάνυχτα (…) ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση (…) με στόχο ορισμένες θέσεις κοντά στο Χαλέπι». Πρόσθεσε ότι υπάρχουν «πολλοί νεκροί» και «υλικές ζημιές», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με το OSDH, η κοινότητα όπου βρίσκεται το εργοστάσιο, η Χαγιάν, ελέγχεται από φιλοϊρανικές οργανώσεις στις οποίες μετέχουν Σύροι και αλλοδαποί.

