Συρία: Τουλάχιστον 34 νεκροί από τη βύθιση σκάφους με μετανάστες κοντά στην πόλη Ταρτούς

Επικαλούμενος τους διασωθέντες, ο Κουμπρούσλι ανέφερε ότι το πλοιάριο απέπλευσε από τη Μίνιεχ στον βόρειο Λίβανο πριν από πολλές ημέρες. Οι επιβαίνοντες προέρχονταν από διάφορες χώρες.

Οι έρευνες συνεχίζονται, κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω της τρικυμίας και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Νωρίτερα σήμερα, στην Τρίπολη του βορείου Λιβάνου, δεκάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε μια κινητοποίηση με στόχο να θέσουν σε επιφυλακή τις τοπικές αρχές επειδή χάθηκε η επαφή με ένα σκάφος στο οποίο επέβαιναν δεκάδες μετανάστες. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αν πρόκειται για το ίδιο πλοιάριο που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Συρίας.

#Syria#Liban A #Lebanese boat sank off the #Syrian coast of #Tartus: it had more than 100 people of different nationalities on board, most of them Lebanese. 20 victims were recovered, including two women and 3 children. Nobody helps the #Arab#refugeespic.twitter.com/1QHuh2SenE