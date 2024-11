Συρία: Τουλάχιστον 36 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στην Παλμύρα

Από την πλευρά του το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για 11 φιλοϊρανούς μαχητές νεκρούς σε αυτά τα πλήγματα, σε νεότερο απολογισμό που έδωσε.

The Israeli Air Force earlier today carried out its most Significant Strike Operation against Syrian Territory so far during the War; with several Iranian-Backed as well as Syrian Arab Army Sites in and around the City of Palmyra in Central Syria being targeted and destroyed

Μεταξύ των νεκρών μαχητών, επτά είναι συριακής υπηκοότητας, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο. Παράλληλα έκανε λόγο για δεκάδες τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον επτά αμάχων, από «ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς που είχαν στόχο τρεις ξεχωριστές περιοχές στην πόλη της Παλμύρας» , συμπεριλαμβανομένης μιας αποθήκης όπλων κοντά σε βιομηχανική ζώνη.

«Οι εκρήξεις που ακούστηκαν στην πόλη της Παλμύρας οφείλονταν σε ισραηλινή επίθεση εναντίον κτιρίων κατοικιών και της βιομηχανικής ζώνης της πόλης», μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, ενώ η συριακή κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για «τραυματίες».

Israeli airstrikes targeted military sites housing Assad's forces, Iranian and Iraqi militias, and Hezbollah in the city of Palmyra, east of Homs, Syria.

According to local sources: 36 people were killed and more than 50 were injured as a result of the Israeli air strikes.

