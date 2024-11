Συρία: Τουλάχιστον δύο μαχητές της Χεζμπολάχ νεκροί από το ισραηλινό πλήγμα κοντά στη Δαμασκό

Δύο μαχητές του λιβανέζικου κινήματος, το οποίο είναι σε ανοιχτό πόλεμο με το Ισραήλ από τις 23 Σεπτεμβρίου, σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν μη στρατιωτικούς στόχους νότια της πρωτεύουσας, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στη Σαγιέντα Ζεϊνάμπ βρίσκεται ένα σημαντικό σιιτικό ιερό, το υπερασπίζονται φιλοϊρανοί μαχητές, κυρίως μέλη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία πολεμά στη Συρία στο πλευρό του καθεστώτος από το 2013.

«Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, μια ισραηλινή επίθεση είχε στόχο τη συνοικία Σαγιέντα Ζεϊνάμπ», μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

