Συρία: Τρεις νεκροί από επιδρομές του Ισραήλ στη Δαμασκό - Σκοτώθηκε και μια δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης

Από την πλευρά του το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαιτίζουν εχθρικούς στόχους, για τρίτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της νύχτας, στην επαρχία της Δαμασκού», χρησιμοποιώντας ορολογία που γενικά παραπέμπει σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

BREAKING: Israel is bombing Syria, targeting Mazzeh in the vicinity of the capital Damascus RIGHT NOW pic.twitter.com/66SQaFDJ0c