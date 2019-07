Συρία: Τρία νοσοκομεία επλήγησαν από βομβαρδισμούς

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το νοσοκομείο Καφρ Ναμπλ, γνωστό και ως «Orient», βρίσκεται στο νότιο τμήμα της επαρχίας Ιντλίμπ.

Σύμφωνα με το στέλεχος του ιδρύματος, το νοσοκομείο χτυπήθηκε από τρεις αυτοσχέδιες βόμβες — «βαρέλια με εκρηκτικά» — και κατόπιν ένας βράχος έπεσε πάνω στην είσοδό του, που υπέστη μεγάλη ζημιά.

Today, and in 2 hours, Kafranbel hospital in NW #Syria was attacked by 3 airstrikes, and a barrel bomb. The same hospital was attacked May 5th, even it’s coordinates was shared via @UNOCHA since over 2 years. Our hearts with brave staff and colleagues in @hihfaduk#TellPutinpic.twitter.com/rirsX0DyG6