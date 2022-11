Συρία: Χιλιάδες άνθρωποι στις κηδείες θυμάτων των τουρκικών επιδρομών

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 31 νεκρούς και 40 τραυματίες χθες, Κυριακή.

Η Τουρκία, η οποία στοχοθέτησε επίσης κουρδικές περιφέρειες στο Ιράκ, ανακοίνωσε πως η αεροπορική επιχείρησή της είχε στόχο περιφέρειες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων των Κούρδων της Συρίας και του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), που κατηγορούνται από την Άγκυρα για την επίθεση στις 13 Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Στη Συρία, τα τουρκικά πλήγματα είχαν στόχο μεθοριακές ζώνες που ελέγχονται από την πολιτοφυλακή των Κούρδων της Συρίας, τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (YPG), κυρίως τις πόλεις Κομπάνι (βόρεια Συρία) και Αλ-Μαλικίγια (βορειοανατολική Συρία).

Σήμερα στην Αλ-Μαλικίγια χιλιάδες άνθρωποι παρευρέθηκαν στην κηδεία 11 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις επιδρομές εναντίον ενός ηλεκτρικού σταθμού, ανάμεσα στους οποίους ένας δημοσιογράφος κουρδικού πρακτορείου ειδήσεων, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Funeral ceremony of the people killed in Turkish air strikes in Derik, NE Syria pic.twitter.com/9Ji7Dd7fPd