Συρία: Χιλιάδες άνθρωποι θέλουν να υιοθετήσουν τη μικρή Aya που γεννήθηκε στα ερείπια

Η μικρούλα Aya – σημαίνει θαύμα στα Αραβικά – δεν έχει κανέναν στον κόσμο, η οικογένειά της σκοτώθηκε στον σεισμό. Όμως, χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον πλανήτη, εξέφρασαν την αγάπη τους για αυτή και την πρόθεσή τους να την υιοθετήσουν με τον διευθυντή του νοσοκομείου της Αφρίν να έχει δεχτεί δεκάδες προτάσεις..

Newborn baby found under the rubble in Aleppo, #Syria.

The building collapsed after 7.8 magnitude #earthquake jolted #Turkiye & Syria.

The mother of the baby was under the rubble. She died after he was born.