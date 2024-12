Συρία: Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Μοχάμεντ αλ Μπασίρ

«Η γενική διοίκηση μας ανέθεσε να ηγηθούμε της μεταβατικής κυβέρνησης μέχρι την 1η Μαρτίου», ανακοίνωσε ο Μπασίρ σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση που τον παρουσίασε ως τον «νέο πρωθυπουργό».

Πηγή εντός της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), της ισχυρής ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωσης που ηγείται του συνασπισμού των ανταρτών που κατέλαβαν την εξουσία, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Μπασίρ θα ηγηθεί «μιας κυβέρνησης αρμόδιας για το χειρισμό των τρεχουσών υποθέσεων».

