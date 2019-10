Συριακό Παρατηρητήριο: Η τουρκική εισβολή στη Συρία εκτόπισε 300.000 ανθρώπους

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Περισσότεροι από 300.000 άμαχοι έχουν εκτοπισθεί από την έναρξη της επίθεσης» στις 9 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Ράμι Αμπντελ Ραχμάν, διευθυντής αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης η οποία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περισσότεροι αναγκάσθηκαν να διαφύγουν από τις μάχες στην επαρχία Χασακέ, την περιφέρεια του Κομπάνι (επαρχία Χαλεπίου) και την περιφέρεια του Ταλ Αμπιάντ (επαρχία της Ράκα).

Πολλοί εκτοπισμένοι βρήκαν καταφύγιο σε συγγενείς τους σε ασφαλέστερες ζώνες, άλλοι κοιμήθηκαν στο ύπαιθρο σε περιβόλια.

Σαράντα σχολεία της επαρχίας Χασακέ έχουν μετατραπεί σε κέντρα υποδοχής εκτοπισμένων, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

#SOHR The first week of “#Peacespring”: 300 thousand #displaced people and 71 #civilian casualties… violent clashes in several fronts and several changes in the area… and About 360 casualties of the “#SDF”, the factions, and the #Turkish Forces https://t.co/OobAwEA52q