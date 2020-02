Συριακό Παρατηρητήριο: Προελαύνουν οι δυνάμεις του Ασαντ σε πόλη-κλειδί της Ιντλίμπ - Το τουρκικό πυροβολικό στηρίζει τζιχαντιστές-αντάρτες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Οι δυτικές χώρες καταδίκασαν έντονη τη «σφαγή» σε εξέλιξη στην επαρχία, με πολλές ευρωπαϊκές χώρες ιδίως να καλούν να «σιγήσουν τα όπλα».

Από τη δική του πλευρά, το Ιράν προσφέρθηκε μέσω του πρεσβευτή του στον ΟΗΕ να βοηθήσει να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις ανάμεσα στη Συρία και την Τουρκία.

Syrian regime militants have captured a key rebel town of Saraqeb in #Idlib after days of heavy fighting

??TRT World

pic.twitter.com/ISyU7qBbWk