Σύρραξη Ισραήλ-Ιράν: Η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ - Real.gr

Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται το 20% της ημερήσιας παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, καθιστώντας τη θαλάσσια δίοδο αυτή την πιο σημαντική παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου διά θαλάσσης.

Το κλείσιμο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ αποτελεί μία από τις επιλογές του Ιράν για να απαντήσει στους εχθρούς του, δήλωσε σήμερα στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr το μέλος του προεδρείου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μπεχνάμ Σαεντί.

Η Τεχεράνη έχει απειλήσει ξανά στο παρελθόν να κλείσει τα Στενά σε αντίποινα για τις πιέσεις της Δύσης, και ναυτιλιακές πηγές δήλωσαν χθες Τετάρτη ότι εμπορικά πλοία αποφεύγουν να πλέουν στα ιρανικά ύδατα γύρω από τα Στενά.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, λίγο μετά την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, μέλος της ιρανικής αυτής Επιτροπής δήλωσε επίσης πως η Τεχεράνη εξετάζει σοβαρά το κλείσιμο των Στενών.

Bloomberg: Σχέδια των ΗΠΑ για πιθανό χτύπημα στο Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο

Οι ΗΠΑ μετακινούν στρατιωτικά μέσα από βάσεις στη Μέση Ανατολή – Περιόρισαν την πρόσβαση στη βάση Αλ Ουντέιντ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε το Ιράν ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα», αφού ιρανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το νοσοκομείο Soroka στο νότιο Ισραήλ. «Σήμερα το πρωί οι Ιρανοί τρομοκράτες δικτάτορες εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του νοσοκομείου Soroka στη Μπερσέβα και εναντίον πολιτών στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Θα κάνουμε τους τυράννους της Τεχεράνης να πληρώσουν μεγάλο τίμημα», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Χ.

Στο μεταξύ η Ισραηλινή υφυπουργός Εξωτερικών Σαρέν Χασκέλ χαρακτήρισε την ιρανική επίθεση εναντίον του Soroka «σκόπιμη» και «εγκληματική».

«Το Ιράν μόλις έπληξε το νοσοκομείο Soroka στη Μπερσέβα με βαλλιστικό πύραυλο. Όχι μια στρατιωτική βάση. Ένα νοσοκομείο. Πρόκειται για το βασικό ιατρικό κέντρο όλης της περιοχής της Νεγκέβ στο Ισραήλ. Σκόπιμο. Εγκληματικό. Πολιτικός στόχος. Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει», έγραψε η Χασκέλ στο Χ.

Massive damage to Soroka Medical Center in Beersheba, following the impact of a ballistic missile fired by Iran. pic.twitter.com/8rXhGeuk0z

— OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2025